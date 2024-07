Em Mosqueiro, projeto possibilita banho de praia a pessoas com deficiência

Tomar banho de mar é uma das melhores sensações da vida e, apesar de parecer um desejo simples de realizar, para pessoas com deficiência isso pode ser algo distante, quase impossível. No entanto, nos últimos anos tem crescido iniciativas sociais e também do poder público que buscam proporcionar essa alegria ao maior número de PCDs. Neste fim de semana, o projeto Banho Acessível levou algumas dessas pessoas para um refrescante e reenergizador banho nas praias de Mosqueiro. A ação faz parte do programa Verão 2024 e ocorreu nas manhãs do sábado (20/7) e deste domingo (21).

Organizada pela Prefeitura Municipal de Belém, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), a iniciativa garantiu emoção tanto para quem teve a oportunidade de vencer a barreira da deficiência física como para quem testemunhou a cena. Caso de um grupo de veranistas que aproveitava o domingo de sol na praia do Farol e aprovou a ideia. Para tornar essa experiência mais segura para os PCD's, são usadas cadeiras anfíbias.

A atividade foi gratuita e aberta a todos que se dirigiram ao local. Entre os participantes estava a estudante de Educação Física e atleta Aida Nunes, de 47 anos, que participa do Banho Acessível pelo terceiro ano consecutivo. Aida destacou a importância do projeto para a inclusão e acessibilidade. "Tem certas pessoas que têm um tipo de pensamento. Como vai ser? Vai carregar para a praia? Vai ser numa cadeira? Como é essa cadeira? Mas foi muito gratificante, gostei muito. Estou há três anos vindo, incentivo outras pessoas. Tem gente que infelizmente têm dificuldade com a acessibilidade", relatou.

Marcio dos Santos, marido de Aida, também elogiou a iniciativa. "É muito importante para ela tomar um banho. Se não for dessa maneira da Sejel, muitas pessoas que são cadeirantes não têm a possibilidade de ter esse banho na praia", afirmou. Marcio destacou a experiência positiva de sua esposa e o impacto do projeto: "Ela ficou três horas dentro da água ontem, é uma experiência joia e quanto não tem de carregar gente pesada. Conheci ontem esse trabalho. É muito interessante e legal mesmo".

Para Aida, o Banho Acessível é uma oportunidade crucial de lazer para muitas pessoas com dificuldades de mobilidade. "Ter um programa desse da Sejel dá acessibilidade, porque muita gente fica presa dentro de casa. Algumas pessoas ficam depressivas, outras têm vergonha de ser o que são. Por isso precisamos saber viver e sobreviver. Eu sempre digo para mim: eu não sou deficiente, eu tenho uma limitação, para que a gente nunca desista das coisas que a gente queira", destacou.

Eder Lorrand, coordenador de eventos da Sejel, ressaltou a importância da atividade para a inclusão das pessoas com deficiência e de locomoção. "O Banho Acessível em Mosqueiro é muito importante, porque tem muitas pessoas que gostam de vir para cá, por ser perto de Belém. Todos têm o direito de vir para ilha e de curtir nossas praias", declarou.