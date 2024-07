Retorno para Belém no terceiro fim de semana das férias é tranquilo na BR-316

No terceiro domingo das férias de julho, para quem deixou para voltar para Belém no início da tarde, o movimento de retorno de veranistas na chegada a capital paraense é tranquilo na rodovia BR-316 neste domingo (21). Por volta das 15h20, o fluxo de veículos no sentido Ananindeua-Belém é constante, mas o trânsito segue fluindo sem congestionamento, como constatado pela Redação Integrada de O Liberal.

Em outro trecho, ainda no município de Marituba, também não foram registrados pontos de engarrafamentos.