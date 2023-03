Presidente do Sindicato dos Artistas detona Rafa Kalimann: 'Não tem registro'

Durante entrevista a um podcast "Barbacast", o presidente do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (SATEDRJ), Hugo Gross, criticou a postura da ex-BBB Rafa Kalimann ao receber uma resposta negativa em relação a ingressar na profissão de atriz sem ter o registro necessário.

Segundo ele, a influencer teria sido proibida de atuar na novela "Vai na fé", o que ocasionou um conflito com o até então namorado dela, José Loreto. Sem citar nomes, ele afirmou o companheiro da artista teria tentado agredí-lo.

"Ela não tem registro. Na época, liguei pra ela, na maior educação e fui explicar o motivo do impedimento e ela achou que foi maltratada", disse ele. "Não briguei com ninguém. Acho que deu uma subida na cabeça dela. Ela falou mal do sindicato, sem sequer saber o que era o sindicato", afirmou Gross.

Sem citar nomes, o presidente revelou que o "marido" de Rafa tentou agredir ele. "Nem sei se ainda estão juntos, mas o marido dela, um ator aí, acho que é ator, queria bater em mim", afirmou.

Quando questionado sobre o motivo de ter liberado Jade Picon para atuar em "Travessia", ao contrário do que aconteceu com a influenciadora, Hugo afirmou que as situações eram diferentes. "Ricardo Waddington me chamou para uma reunião e disse que era um lançamento dele, como tantos nomes que ele já lançou, e que ela seria uma influenciadora, como também é na vida, na trama da Gloria (Perez). Então, ela obteve uma autorização do sindicato para fazer só esta participação. Não quer dizer que amanhã ela pode fazer o que quiser porque ela não é atriz", disse.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)