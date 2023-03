Richarlison joga cantada em Jade Picon e recebe unfollow de Leo Picon, irmão da influenciadora

Leo Picon mostrou aos seguidores do Instagram a cantada do jogador Richarlison em sua irmã, Jade Picon. Em um dos stories postados durante um passeio com Jade e o pai, o atacante da seleção brasileira chamou Leo de cunhado, mas o youtuber não gostou da brincadeira e deixou de seguir o atleta.

O unfollow no “pombo” foi exibido nos stories de Leo, que gravou a tela expondo a mensagem “eai cunhado kkkkk”, recebida pelo jogador em seu direct do Instagram, além do momento em que deixa de seguir Richarlison. Veja:

Em seguida, Picon ironizou a situação e postou sua pesquisa recente no youtube, “espantando pombos”, escreveu ele. Na imagem, o irmão de Jade ainda disse que era um gavião Carijó, animal que espanta pombos das plantações.