Rafa Kalimann fala sobre declaração ao vivo de José Loreto: 'Me deixou desconfortável'

A influenciadora Rafa Kalimann falou pela primeira vez sobre a polêmica com o ex-namorado e ator, José Loreto, após o episódio do quadro "Dança dos Famosos", no Domingão com Huck, no último domingo (26). De acordo com a famosa, a atitude de Loreto ter se declarado e falado que ficou “desconcertado” ao vê-la, foi dita no momento errado, além de ter sido algo desconfortável para ela.

Em entrevista ao Uol, Kalimann falou que, naquele momento, o foco não deveria ser a antiga relação, visto que ela e Loreto estavam participando de uma gravação onde havia outras pessoas em volta.

“Não era o momento, mas entendi o lado dele. Sei que tem carinho, amizade, afeto, e que ele queria colocar para fora e escolheu aquele momento. Foi genuíno, mas me deixou desconfortável", declarou a famosa.

Ainda de acordo com a artista, após a fala do intérprete de Lui Lorenzo, ela sentiu vontade de interrompê-lo para que os assuntos da vida pessoal não se tornem maiores do que os feitos que ela está conquistando na profissional.

"Eu estava ali entregando o meu trabalho, o projeto, e queria dar voz para isso. Fiquei feliz com a nota 10 do Loreto para o nosso grupo, e ele ter entendido que aquilo ali era um grupo, mas tive vontade de falar: 'Nossa, esse é um momento tão importante para mim, de valorizar meu trabalho, e mais uma vez vai virar algo sobre a vida pessoal"’, desabafou Rafa.

Entenda a polêmica

No último dia 26, Loreto estava entre os jurados da Dança dos Famosos e foi chamado por Luciano Huck para opinar sobre a apresentação do grupo de Rafa Kalimann, formado por Daiane dos Santos, Bruno Garcia, Thiago Oliveira, Gabe Cardoso, Hadassa Baptista, Daniel Norton e Fernando Perrotti.

Ao começar a falar, o ator iniciou abrindo o coração e desabafando sobre o que sentiu ao ficar cara a cara com a ex-namorada novamente. Os dois se conheceram nas gravações da Dança dos Famosos do ano passado e colocaram um ponto final na relação em janeiro deste ano.

“É desconcertante ver a Rafa aqui. É desconcertante porque vêm várias memórias. A gente estava aqui quando a gente se conheceu. É muito bom a gente poder se amar mesmo não estando juntos. Eu tenho admiração, respeito. Eu acho essa mulher uma potência”, disse o ator, que, de acordo com os internautas, deixou a influenciadora envergonhada.

