Prêmio FCP 2023 terá R$ 6 mi para projetos culturais

Os produtores culturais e artísticos têm duas novas oportunidades de acessar leis de incentivo. A Fundação Cultural do Pará (FCP), do governo do estado, acaba de publicar o edital do Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura para 2023, que vai investir R$ 6 milhões entre 200 propostas inéditas de diferentes linguagens artísticas. Outra novidade é que o Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear) foi prorrogado até o próximo dia 6 de janeiro e ganhou novo cronograma.

O objetivo do prêmio é promover e democratizar o acesso aos recursos para o fomento de bens e serviços artísticos e culturais. Artistas, produtores culturais, arte-educadores e outros profissionais atuantes nas artes visuais, musicais e literárias, teatro, dança, circo, audiovisual, design e moda, além de diversidade cultural e transformação social poderão inscrever propostas ao Prêmio FCP até o dia 2 de fevereiro. São pré-requisitos ter idade igual ou superior a 18 anos e possuir residência fixa comprovada no Pará. O formulário de inscrição e o edital estão disponível no site da fundação.

O cantor, compositor e produtor cultural Pedro Vianna conseguiu realizar vários espetáculos, shows e álbuns através de leis de incentivo cultural, incluindo a Semear, para o recente projeto “Segue o Barco”, de Nilson Chaves, que incluiu produção de novo álbum, show de lançamento em Belém, videoclipe e site com toda a obra do artista. “No Brasil, os incentivos são fundamentais. Os projetos culturais grandes e de médio porte são contemplados com alguma lei de incentivo, especialmente para iniciativas menos populares. Sem a lei de incentivo é muito difícil captar recurso. As leis de incentivo e os editais são fundamentais para a cultura”, avalia.

Nilson Chaves teve novo álbum, site e show custeados em parte pelo Semear. (Carlos Borges/ Divulgação)

Já no interior do estado, a cantora, compositora e produtora cultural Joelma Klaudia realizou, com incentivo da Semear, um álbum, intitulado “Amazônia Lounge”, e também festivais de música na região do Xingu, incluindo o Festival Canção da Transamazônica (Fecant), em Altamira. “Se, hoje, nós temos reconhecimento internacional é porque tivemos oportunidade de produzir o nosso festival. Sem recursos nós não chegaríamos tão longe. A arte transforma e melhora as pessoas e nós, artistas, somos muito gratos por termos o apoio da Lei Semear, Fundação Cultural e do governo do estado em seus editais”.

Prêmio FCP

De acordo com o edital, publicado no último dia 19, no Diário Oficial do Estado, 40% (R$ 2,4 milhões) do recurso será destinado a candidatos da Região de Integração do Guajará, formada pelos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará; e 60% (R$ 3,6 milhões) para os das demais regiões do estado. Confira o edital aqui e o formulário de inscrição aqui.

A premiação viabiliza a realização de shows, espetáculos, ocupações públicas, mostras, exposições, festivais, concertos, feiras culturais, instalações, exibições, performances, livro de artista, desfiles de moda, produções audiovisuais, produções artísticas para ambiente virtual, narrativas orais, práticas educativas que resultem em um produto físico e/ou virtual, entre outras categorias similares da arte e da cultura, exceto publicação de obras literárias impressas ou digitais.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail editalproducao2023@gmail.com.

Programa Semear

Práticas educativas e arte contemporânea também podem ser contempladas. (Jader Paes/ Agência Pará)

A portaria de prorrogação das inscrições da Semear também foi publicada pela FCP no Diário Oficial do dia 19. O edital do programa, 009/2022, regula a seleção de projetos culturais aptos a captar recursos junto a empresas contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Confira o edital aqui, a portaria com o novo cronograma aqui e o sistema de inscrição aqui.

As propostas culturais podem tratar de diversas linguagens: teatro; dança; cinema; música, circo; vídeo; vídeo arte; vídeo mapping; videoclipe; vídeo de animação; exibição e circulação; produção audiovisual para rádio, tevê, internet e outras mídias; arte contemporânea; experimentação; jogos eletrônicos; desenho; pintura; escultura; gráficas; gravura; fotografia; história em quadrinhos; design; moda; gastronomia e cultura alimentar; histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico; cultura popular; cultura identitária; artesanato; acervo (bibliotecas, museus, arquivos, fonoteca e outros); obras e eventos literários; publicações (história; biografia; ensaios; filosofia e outros); estudos, pesquisas nas diversas áreas do campo cultural; ações de fomento da economia da cultura; ações formativas do campo cultural; e artes integradas.

As inscrições podem ser feitas pelo Sistema de Gestão de Projetos Culturais do Programa (SGP Semear), disponível no site da fundação. O sistema vem acompanhado de orientações sobre o uso do próprio SGP.

De acordo com o novo cronograma, a lista preliminar de habilitados será divulgada no dia 17 de janeiro e a lista final no dia 27, o resultado preliminar dos projetos selecionados se dará em 21 de fevereiro e a lista final, no dia seguinte.

Mais informações pelo e-mail semear@fcp.pa.gov.br ou pelo telefone (91) 3202-4382 / 4383.