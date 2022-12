Continuam abertas as inscrições para o edital de chamada pública lei de incentivo à cultura do Basa

O Edital de Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura 2023 e 2024 do Banco da Amazônia (Basa) continua com inscrições abertas até o dia 30 deste mês para que artistas, produtores e demais interessados apresentem seus projetos culturais para concorrência.

De acordo com Secretário Executivo do Banco da Amazônia, Alcir Erse, este Edital incentiva, apoia, valoriza e difundi as manifestações artísticas na região amazônica por meio de um processo aberto, objetivo e transparente. “Representa uma oportunidade aos vários artistas e profissionais da cultura de expandirem seus trabalhos e levar novas experiências a quem busca conhecer a arte, dança e demais manifestações populares na região”, informa o secretário.

VEJA MAIS

O secretário explica que poderão ser patrocinados shows, exposições, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural. “A Lei 8.313, criada em 1991, de Incentivo à Cultura contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à cultura. Os projetos patrocinados devem oferecer uma contrapartida social, como distribuir parte dos ingressos gratuitamente e realizar ações de capacitação junto às comunidades. Por isso é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)”, explica.

O Edital contempla somente projetos que tenham sua execução prevista na área de atuação do Basa, que respeitem a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região amazônica. “O Banco atento à sua missão de desenvolver uma Amazônia sustentável com crédito e soluções eficazes, busca também atuar de forma a contribuir para inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população. Esta oportunidade reforça o compromisso de empresa que mais investe na cultura da região amazônica”.

As inscrições são gratuitas e estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail: lei.incentivocultura@basa.com.br, tanto para pessoas físicas e jurídicas. O edital está disponível no site institucional. O resultado também será comunicado via site institucional da Instituição.

Serviço:

Período de inscrições: Até o dia 30/12/2022. As inscrições são gratuitas e devem ser exclusivamente por e-mail: lei.incentivocultura@bancoamazonia.com.br (Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura).

Entrevistas: 91-98568-7003 (Whatsapp da Comunicação do BASA)