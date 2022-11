Basa lança programa buscando valorizar a diversidade e o respeito às diferenças

Transformar o Banco da Amazônia (Basa) em uma empresa cada vez mais inclusiva, nos próximos cinco anos. É esse o objetivo do programa “O Despertar”, criado pela instituição financeira para valorizar a diversidade e o respeito às diferenças. A iniciativa teve início no ano passado, a partir de reuniões de um grupo de mulheres executivas do banco, que passou a debater sobre diversidade e inclusão.

Entre alguns objetivos específicos do projeto, estão: ampliar a disseminação de princípios e práticas de valorização da diversidade na empresa; aumentar a sensibilização dos empregados quanto à necessidade de promoção da equidade e igualdade de oportunidades para todas as pessoas; promover o respeito às diferenças; motivar e engajar o quadro funcional para o encarreiramento, incentivando os empregados que compõe os grupos diversos a ocuparem posições estratégicas; Inspirar e incentivar as mulheres para que possam melhorar sua autoestima e favorecer o crescimento pessoal e profissional.

De acordo com o coordenador de Qualidade de Vida e Endomarketing do Banco, Pablo Nahmias, o trabalho deve ser desenvolvido a partir do engajamento dos colaboradores do banco, com o incentivo de grupos diversos a ocupar lugares estratégicos na companhia.

“Esse programa de valorização e inclusão tem como principal objetivo disseminar princípios e práticas de valorização às diferenças de gênero, de raça, às relacionadas à pessoa com deficiência, relações homoafetivas. Também que se refere à aceitação e reconhecimento das outras pessoas, combate ao preconceito, à discriminação no ambiente de trabalho, além do trato com nossos clientes”, frisou.