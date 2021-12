Prefeitura de Belém convida Anitta para retornar à Belém e gravar outro clipe

A Prefeitura de Belém repercutiu o clipe de Anitta gravado na capital paraense. "Você é sempre bem vinda à nossa cidade @Anitta. Fique à vontade para gravar um novo clipe", dizia a publicação feita no perfil da Prefeitura de Belém, nesta sexta-feira, 10. Com uma foto da carioca com Pedro Sampaio, o post ainda convida a artista para vir outra vez à capital.

"Dessa vez que tal no nosso Ver-O-Rio que estamos reformando? Convite tá feito", concluiu o texto.