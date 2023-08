Gal Gadot é desmentida e possível sequência de 'Mulher Maravilha 3' é negada

O filme da "Mulher-Maravilha 3" está longe de acontecer. A informação foi divulgada pela dupla responsável pelo Universo DC no cinema Peter Safran e James Gunn. A dupla não tem planos para um novo filme, apesar da vontade da atriz Gal Gadot e da diretora Patty Jenkins.

Segundo a revista Variety, o filme da Mulher-Maravilha 3 não está em desenvolvimento no momento. Atualmente, o único projeto que tem relação com a Amazona é "Paradise Lost", prelúdio sobre Themyscira que se passa antes do nascimento de Diana Prince.

VEJA MAIS

A revista divulgou que nada concreto foi prometido a Gadot a respeito do futuro da Mulher-Maravilha, e que não houve qualquer discussão sobre a continuidade da personagem. Atualmente, os planos para a DC seguem a agenda divulgada por Gunn e Safran no início do ano.

Nos últimos dias, a atriz Gal Gadot fez uma fala ao site ComicBook que foi entendida como um possível desenvolvimento do filme. "Eu amo interpretar a Mulher-Maravilha. Ela está no meu coração. Pelo que ouvi de James e Peter, nós vamos desenvolver 'Mulher-Maravilha 3' juntos", disse Gal Gadot durante divulgação do filme "Agente Stone", da Netflix.

Apesar de ser interpretada como uma confirmação, a declaração não cravava uma sequência, mas sim uma possibilidade de a personagem não ser descartada no futuro do universo compartilhado.

No line-up dos próximos projetos da DC Studios a proposta é fazer um reboot completo do universo, deixando para trás o tom iniciado por Zack Snyder. Entre os projetos já anunciados, há um novo filme do Superman estrelado por David Corenswet e Rachel Brosnaham, um spin-off do "Pacificador", uma série dos Lanternas Verdes, uma sequência de Batman com Robert Pattinson, um novo Batman que será parte do Universo DC (DCU), um filme da Supergirl e o drama político ambientado em Themyscira.

O próximo lançamento do estúdio é "Besouro Azul", estrelado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine. Segundo Gunn, tanto o protagonista quanto outros personagens da trama terão um papel no futuro do universo DC.