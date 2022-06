Portal da Amazônia ganha programação musical gratuita em homenagem ao Dia do Meio Ambiente em Belém

Comemorado no dia 5 de junho, o Dia do Meio Ambiente foi pensado com o intuito de sensibilizar a opinião pública sobre a valorização e preservação da natureza. Por isso, a Psica Produções, produtora de grandes eventos na cidade, promoverá de forma gratuita uma série de programações musicais em alusão à data. O evento será realizado neste domingo (5), a partir das 16h, no Portal da Amazônia e contará com Arraial do Pavulagem, Jeff Moraes, Nic Dias e muito mais.

Para Jeff Moraes, um dos principais nomes da música na amazônica atual, esse reconhecimento é muito importante. “Em um dia tão importante como esse, de 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente estar falando do coração da Amazônia, é muito importante parar para pensar de que forma a gente está lidando com esse assunto tão sério e tão importante, que é cuidar do meio ambiente, afinal de contas. Então, estou muito feliz e espero que seja um evento de muito sucesso, espero que as pessoas estejam presentes no Portal e que a gente possa trocar uma energia muito maravilhosa”, afirmou o cantor.

Importância de se falar em preservação

Já Nic Dias, a rapper que está entre os times de artistas escolhidos, destacou a importância de se falar em preservação. “Está mais do que na hora que a gente reflita mais sobre pautas que envolvam o meio ambiente, a Amazônia e os povos originários. Além da própria natureza que está sendo explorada, os povos que residem aqui também estão sendo exterminados, então, acho muito importante que esses eventos tragam essa reflexão da vida real mesmo. Esse show vai servir para voz a essa discussão”, contou.

Artistas se apresentam em trio elétrico

Os artistas irão se apresentar em um trio elétrico em um dos pontos turísticos mais queridos da cidade. Vale destacar ainda o som do emblemático “Arraial do Pavulagem”, grupo icônico da cultura paraense, que traz em suas composições elementos da natureza e do folclore amazônico. O Dia do Meio Ambiente completa 50 anos neste ano de 2020.

Agende-se

Programação alusiva ao Dia do Meio Ambiente da Psica Produções

Data: 05/06

Hora: a partir das 16h

Local: Portal da Amazônia (Avenida Bernardo Sayão)