Sabino do Acordeon é o grande convidado do “Arraiá da Lambateria” neste sábado

Uma das figuras mais conhecidas da cultura paraense, que embala por muitos anos o período junino, o músico Sabino do Acordeon é o grande convidado da quarta edição da Lambateria Ananindeua. Além da tradicional música latino-amazônica, a festa vai contar com forró e arrasta-pé. O “Arraiá da Lambateria” será realizado neste sábado (4), a partir das 21 horas, no Black Pub (Cidade Nova).

Sabino do Acordeon é pernambucano e mora no Pará há 42 anos. “Minha expectativa para esse show é a melhor possível. Tocar ao lado de grandes amigos é incrível. Depois de dois anos de pandemia sem ter quadra junina, estou empolgado especialmente porque faz tempo que eu não toco meu forrozinho em Ananindeua. A cidade nova é um bairro com muitos nordestinos. Quero convidar todo mundo que curte um pé de serra pois estou preparando um repertório bacana”, afirmou.

Sabino garante que os amantes da quadra junina podem esperar grandes sucessos e um show dançante. “Eu fazia muitas lives no momento em que ficamos longe dos palcos. A música é um dom divino, que ajuda a distrair as pessoas em momentos delicados. E poder mais uma vez levar isso ao palco é muito gratificante. Não quero ver ninguém parado, principalmente com o som do meu amigo Félix também”, garantiu o músico.

A quarta edição da Lambateria Ananindeua também vai contar com a guitarrada de Félix Robatto e seu Conjunto. Segundo o músico, “A Lambateria Ananindeua já virou tradição. Esta é a quarta edição da festa que mostra o quanto a cena de Ananindeua é movimentada e valoriza nossa cultura. Nesta edição, vamos fazer nosso Arraial trazendo pro palco da Lambateria um grande mestre da cultura popular: o Sabino, que foi responsável pela Sala de Reboco, casa noturna que lançou muito artista em Belém, além de autor de grandes sucessos. Bacana ver essa descentralização da cena cultural no nosso Estado”, destacou.

Vale destacar que é imprescindível apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacinação comprovando pelo menos duas doses da vacina contra Covid-19.

A tradicional festa Lambateria

A festa foi criada em 2016, a partir do conceito musical do segundo disco do músico, “Belemgue Banger”, que é fruto de uma pesquisa sobre as origens da Lambada, e o objetivo sempre foi fazer o público dançar. Mais do que uma festa de música latino-amazônica, a Lambateria é um espaço de resistência e valorização da cultura latino-amazônica, movimentando a cena musical a partir da sonoridade do nosso Estado, misturando a nova e a tradicional música feita no Pará. A festa já foi assunto na imprensa nacional: de programas televisivos como o “Estrelas”, apresentado por Angélica, a veículos impressos como o jornal El País.

Agende-se

“Arraiá da Lambateria” com Sabino do Acordeon

Data: 04/06

Hora: 21h

Local: Black Pub (Arterial 18 WE 68 - Ao lado da Estação Cosméticos - Ananindeua)