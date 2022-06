Festival "Carnívoros Premium" está de volta em Belém

O Festival “Carnívoros Premium” está chegando a sua quarta edição com muitas novidades e, após dois anos de espera por conta da pandemia, já tem data marcada e promete fazer o melhor evento de gastronomia de Belém.

O maior festival de churrasco da região Norte será realizado no dia 20 de agosto, no Shopping Bosque Grão Pará. Serão 10 horas de festa, garantindo ao público uma experiência única com os melhores e mais variados tipos de carnes e guarnições, cerveja, refrigerante, água, além de bandas e um espaço exclusivo para a criançada.

De acordo com Caroline Barbosa, uma das organizadoras do evento, “a ideia do festival gastronômico Carnívoros Premium é levar um clima ancestral, de churrasco feito da forma mais artesanal possível, com técnicas e sabores especiais”, destaca.

O festival foi idealizado pelas amigas e sócias Sofia Paz e Caroline Barbosa (Carnivoros Premium)

O evento, que oferece ao público a degustação de open food das mais variadas receitas dos chefs de cozinha mais premiados do país, surgiu de uma parceria entre Caroline Barbosa e Sofia Paz, que viram na capital paraense o potencial para se tornar uma cidade pioneira para esse tipo de festival no estado.

A programação promete muitas surpresas para o público, como ressalta Sofia Paz. “Essa será uma edição comemorativa depois de dois anos de evento suspenso por conta da pandemia. O Carnívoros tem tudo para se consolidar como o maior festival da região norte do Brasil”, destacou a organizadora.

O "Carnívoros Premium" conta com o apoio do Shopping Bosque Grão Pará, Cerveja Tijuca, Búfalo Growler, Frimil e Unama.

Os ingressos para o festival já estão à venda. Não fique de fora. Garanta logo o seu!