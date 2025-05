Por que dia 4 de maio é considerado o 'Dia de Star Wars'? Saiba o significado

O dia 4 de maio é comemorado mundialmente como o Star Wars Day, uma data criada pelos fãs para celebrar a franquia. A escolha do dia tem origem em um trocadilho com a famosa frase dos filmes: “May the Force be with you” (“Que a força esteja com você”), que soa semelhante a “May the Fourth be with you” (“Que o 4 de maio esteja com você”). A tradição começou em 1979, após a eleição de Margaret Thatcher, e ganhou força a partir de 2008, especialmente após a compra da franquia pela Disney. Hoje, o 4 de maio é uma data especial para fãs que aproveitam para relembrar filmes, personagens e maratonar conteúdos da saga.

A Origem do Star Wars Day: May the 4th

De acordo com o site oficial de Star Wars, a celebração do dia 4 de maio, conhecida como May the 4th, tem suas raízes em um evento político do Reino Unido. A origem remonta a 1979, logo após a eleição de Margaret Thatcher, a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra britânica. Na ocasião, seus aliados publicaram um comunicado no The London Evening News para parabenizá-la, dizendo: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations” (Que o dia 4 esteja com você, Maggie. Parabéns!).

Esse anúncio foi um trocadilho com a famosa frase dos filmes, "May the Force be with you" ("Que a força esteja com você"), usando o som da expressão may, the 4th (4 de maio, em inglês). A partir desse momento, o 4 de maio passou a ser uma data simbólica para celebrar a franquia Star Wars.

VEJA MAIS:



No entanto, foi só em 2008 que os fãs começaram a adotar oficialmente o 4 de maio como o Star Wars Day. O hábito se espalhou ainda mais após a aquisição da franquia pela Disney, tornando o dia um evento global de comemoração para os entusiastas da saga.

Como os fãs celebram o Star Wars Day?

O 4 de maio é o dia perfeito para fãs de todas as idades se reunirem e expressarem seu amor por Star Wars. Entre as formas mais populares de celebração, estão:

Maratonas de filmes e séries : Fãs aproveitam a data para maratonar os filmes clássicos, trilogias e até as produções mais recentes, como The Mandalorian e Ahsoka.

Cosplays : Muitos adeptos da saga se vestem como seus personagens favoritos, como Darth Vader, Luke Skywalker, Princesa Leia, e Yoda, criando uma verdadeira festa à fantasia geek.

Eventos e promoções : Lojas e plataformas de streaming frequentemente realizam eventos especiais, oferecendo descontos, colecionáveis exclusivos e maratonas de conteúdo da franquia.

Mídias sociais: O Star Wars Day ganha ainda mais visibilidade nas redes sociais, com fãs ao redor do mundo compartilhando memes, vídeos e imagens relacionadas à saga.

O impacto cultural do Star Wars Day

Embora o 4 de maio tenha se tornado um fenômeno global com o crescimento das redes sociais, o impacto cultural de Star Wars vai muito além disso. A franquia não é apenas um marco do cinema, mas também uma influência poderosa na cultura pop. O 4 de maio serve como um lembrete da importância de Star Wars em diversas áreas, incluindo o desenvolvimento de efeitos especiais, narrativa cinematográfica e até mesmo em como as produções de ficção científica moldaram outras produções subsequentes.

Star Wars e seus conflitos de datas

Embora o 4 de maio seja uma das datas mais reconhecidas para a comemoração de Star Wars, a franquia também compartilha outros dias importantes no calendário geek. O mais notável é o dia 25 de maio, que celebra o Dia do Orgulho Nerd ou o Dia da Toalha. Esse dia marca tanto o lançamento de Star Wars: Uma Nova Esperança (em 1977) quanto a vida e obra de Douglas Adams, criador de Guia do Mochileiro das Galáxias. Assim, enquanto os fãs de Star Wars celebram o sucesso da franquia, também aproveitam para celebrar o direito de ser geek ou nerd, em qualquer forma que isso se manifeste.