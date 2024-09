Ponto de Memória da Terra Firme comemora 15 anos com simpósio, cortejo e programação cultural

Em 2024, o Ponto de Memória da Terra Firme completa 15 anos e, para celebrar a trajetória do coletivo, é realizado o II Simpósio - Ponto de Memória: 15 anos de História, Memória e Cidadania na Terra Firme. O evento é promovido Conselho Gestor do Ponto de Memória da Terra Firme, em parceria com o curso de Museologia da Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Museu Surrupira, entre os dias 1 e 3 de outubro. A programação ocorre na Faculdade de Artes Visuais da UFPA.

O simpósio é organizado com recurso obtido no edital Prêmio Pontos de Memória 2023 – Edição Helena Quadros, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Por meio de mesas redondas, programação cultural, cortejo das águas e visita ao bairro da Terra Firme, o evento é, também, uma homenagem a Helena, professora atuante no bairro de Belém desde os anos 1980. Em 2021, Helena Quadros morreu devido complicações da covid-19.

O II Simpósio do Ponto de Memória da Terra Firme homenageia a professora Helena Quadros (Divulgação)

O coletivo Ponto de Memória da Terra Firme atua no bairro com atividades de educação popular, exaltando a história da periferia. As ações iniciaram em 2009, por meio do programa homônimo lançado pelo Ibram com o Ministério da Cultura (MinC) e a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). Naquele período, entre as 12 capitais brasileiras de destaque, Belém sobressaiu-se com a organização da Terra Firme.

Nesse bairro, a professora Helena Quadros desenvolveu diversos projetos, como “Museu leva educação em ciência à comunidade”, “Museu Goeldi de Portas Abertas” e “Festival da Gastronomia Inteligente”. A atuação de Helena transformou a comunidade da Terra Firme em um espaço nacionalmente conhecido e o fez ser eleito o primeiro Ponto de Memória do Norte brasileiro.

Ponto de Memória da Terra Firme é referência nacional (Divulgação)

A homenagem também se estende às companheiras de jornada de Helena: Francisca Rosa da Silva, conhecida como Dona Chiquinha, Presidente do Conselho Gestor; e Maria Madalena da Gama Pantoja, a Dona Madá, conselheira do Ponto de Memória da Terra Firme. Chiquinha morreu em 2024 e Dona Madá, em 2024.

Há três anos, o I Simpósio - Ponto de Memória da Terra Firme ocorreu de forma remota, devido à pandemia. A segunda edição, assim como a primeira, conta com o Museu Paraense Emílio Goeldi, Coletivo Casa Preta, Museu Surrupira, Fórum de Museus e Instituto Brasileiro de Museus — parceiros do coletivo.

Ponto de Memória da Terra Firme celebra 15 anos de trajetória (Divulgação)

Entre os convidados da programação estão os membros de outros Pontos de Memória pioneiros, como Adriano Almeida, do Ponto de Memória Grande Bom Jardim (Ceará), e Wellington Pedro, do Ponto de Memória do Taquaril (Minas Gerais). Além disso, marcam presença Izabela Chaves, estudante de Cinema da Universidade Federal do Pará, e Fernanda Castro, presidente do Ibram.

Para se inscrever no evento, que ocorre de forma gratuita, basta acessar o formulário e preencher com os dados solicitados. Acesse aqui.

Serviço

II Simpósio - Ponto de Memória: 15 anos de História, Memória e Cidadania na Terra Firme

Data: 01 a 03 de outubro de 2024

Local: Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará (Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. Belém, Pará)

Inscrições gratuitas pelo formulário do evento. Clique aqui.

