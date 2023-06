Morre Dona Chiquinha, liderança comunitária histórica da Terra Firme

Uma das lideranças históricas do bairro da Terra Firme, Francisca Rosa Silva dos Santos, faleceu nesta quinta-feira (15). A presidenta do Ponto de Memória da Terra Firme mais conhecida como Dona Chiquinha era parceira da educadora do Museu Paraense Emílio Goeldi, Helena Quadros, vítima da Covid-19 no ano de 2021. O Museu divulgou nota "com espanto e tristeza" pelo falecimento e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do Ponto de Memória da Terra Firme.

Dona Chiquinha passou mal quando embarcava para o lançamento do Prêmio dos Pontos de Cultura - edição Helena Quadros, homenagem à amiga de longa data e servidora do MPEG.

Francisca foi parceira em diversas atividades institucionais do Museu Goeldi junto a diferentes públicos. Era militante dedicada à história e melhoria do bairro da Terra Firme, um dos bairros mais populosos de Belém. Dona Chiquinha fez parte da geração pioneira de moradores do bairro, onde também está localizado o Campus de Pesquisa do Museu Goeldi.

De acordo com informações do MPEG, Francisca Rosa foi junto com outras lideranças femininas da Terra Firme, pioneira na adoção da multimistura e no desenvolvimento de um cardápio com alimentos, que usualmente eram descartados. A multimistura foi criada na década de 70 pela pediatra e nutróloga Clara Terko Brandão, quando morava no Pará, e serve para combater o alto grau de desnutrição, diarreia e anemia.

Dona Chiquinha também contribuiu em outra ação pioneira. Uma parceria entre moradores da Terra Firme e a ação educativa do Museu Goeldi criou o Ponto de Memória da Terra Firme. A experiência do ponto de cultura foi bem-sucedida na mobilização dos movimentos socioculturais do bairro para identificar memórias, histórias e características peculiares, incluindo imagens, entrevistas, contos, lendas e objetos da comunidade, tornando-se uma referência nacional.

O velório de Dona Chiquinha está ocorrendo na Comunidade Jesus Cristo Libertador, na passagem 1º de Maio, nº 85, entre Passagem Canaã e Vila Leão, no bairro da Terra Firme.

O sepultamento será nesta sexta-feira (16), às 9h, no Cemitério Good-Pax, localizado no Km 2 da estrada da Alça Viária, em Marituba.