Polícia apreende celulares, carros e outros pertences da casa de Juju Ferrari

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma nova busca e apreensão na residência de Juju Ferrari na última quinta-feira (22/8). Durante a operação, foram levados o celular, o carro e itens pessoais da influenciadora, como parte de uma investigação que apura seu possível envolvimento com jogos de apostas ilegais.

Segundo informações do portal LeoDias, Juju afirmou ao veículo que todos os seus bens estão declarados e que ela já não tem qualquer vínculo com a empresa Blaze há algum tempo.

Além disso, a conta reserva de Juju no Instagram também foi derrubada no Brasil, enquanto seu perfil principal já havia sido desativado no país desde a primeira ação, em junho. A influenciadora declarou ao portal que não compreende por que continua sendo a única investigada de forma tão intensa, considerando que já se desvinculou da empresa.