Ex-affair de Andressa Urach limpa o bumbum com notas de dinheiro e gera polêmica na web

Atualmente, Andressa Urach está em um relacionamento com Lucas Ferraz, também criador de conteúdo adulto, com quem a modelo realizou um fetiche. No entanto, antes de assumir o namoro com Lucas, a Andressa teve um breve envolvimento com a influenciadora Juju Ferrari.

Conhecida por suas atitudes polêmicas, Juju já causou alvoroço ao fazer uma tatuagem usando apenas um biquíni. Além disso, a influenciadora agora divulgou um vídeo bastante polêmico fazendo piada com a ideia de ficar milionária. Sentada em um vaso sanitário, Juju Ferrari simula a limpeza do seu bumbum com várias notas de dinheiro, fazendo pose, e depois as descarta. Durante o vídeo, ela exibe suas diversas tatuagens e mostra o lado de seu bumbum.

Nos comentários, muitos criticaram o vídeo de Juju Ferrari: "Errado é o hospício que deu alta", debochou uma internauta. "Genteeeeeeeeee kkkkk essa gosta de passar uma vergonha viu", escreveu outra.

"Pq não paga uma empresa especializada em crescer o perfil, dinheiro tem mais tbm gosta de passa vergonha se eu fosse o marido dela arrumava uma mulher de vdd", detonou uma terceira.