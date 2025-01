Pocah aproveita dia na praia com mini biquíni em Fernando de Noronha

A cantora e influenciadora Pocah compartilhou, no último sábado (4), momentos paradisíacos enquanto curtia um dia de sol na famosa praia do Bode, em Fernando de Noronha. O destino, conhecido por suas paisagens deslumbrantes e águas cristalinas, foi o cenário escolhido pela artista para relaxar e aproveitar o início do ano.

Em cliques publicados em suas redes sociais, Pocah exibiu o visual deslumbrante da praia e mostrou sua conexão com a natureza. A cantora também recebeu elogios dos seguidores, que destacaram a beleza da paisagem e da artista.

A praia do Bode é um dos destinos preferidos de turistas e celebridades. Além da água azul-turquesa e das areias douradas, o local oferece uma vista privilegiada para o Morro Dois Irmãos, um dos cartões-postais mais icônicos do arquipélago.