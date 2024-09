Exclusivo: Pocah lança o álbum ‘Cria De Caxias’ e mostra as três fases da sua carreira

A cantora Pocah lança o álbum "Cria De Caxias". O projeto marca a sua trajetória de 14 anos de carreira com esse retorno às suas raízes. O álbum é dividido em três atos distintos e cada um representa uma fase da vida e da carreira de Pocah. A estrutura narrativa está presente na sonoridade e no conteúdo lírico das faixas.

“Esse álbum é dividido em três atos: MC Pocahontas, Pocah e Viviane. O mais ousado sem dúvidas é o MC Pocahontas. Já começa o disco com o pé na porta falando ‘eu odeio homens, sento neles só de raiva’. São músicas muito debochadas e desbocadas. Tem o sarcasmo característico da minha fase como MC”, disse a cantora em entrevista ao Grupo Liberal.

Neste primeiro ato, a artista revisita o início de sua carreira, quando se destacou como funkeira em Duque de Caxias. As faixas chegam cheias de deboche, empoderamento feminino, sarcasmo e auto-estima, elementos presentes também na vida da artista.

Pocah entrega projetos ousados e com muita personalidade, elementos que se mantêm vivos ao longo da sua trajetória artística. Sempre entregando novidades ao mercado, é possível ver o amadurecimento musical da carioca com esse lançamento.

“Foi incrível (trajetória artística). Inclusive, eu não seria capaz de chegar nesse lançamento se não fosse por esse amadurecimento. Eu não seria capaz artisticamente. Eu fiz coisas nesse disco que nunca tinha feito antes na composição ou na produção ou até nos vocais. Então esse tempo de carreira pesou muito, no bom sentido, na hora de fazer esse disco”, explica Pocah.

Ainda neste primeiro ato, a cantora conta com a colaboração com Rebecca, Tati Quebra Barraco, MC Durrony e MC Kevin O Chris. O segundo ato, que chama "Pocah", a artista mostra a sua transição musical para uma fase mais ousada e experimental, onde ela explora novos gêneros musicais e adota uma postura pop sem abandonar suas raízes no funk. Neste ato, ela conta com a participação da rapper Slipmami, Triz, MC Gw e L7NNON.

A faixa-título é "Cria de Caxias", que também é o nome do álbum.

O terceiro ato recebe o nome de "Viviane" e tem uma face mais íntima e emocional. A música "Vitória", que ela canta ao lado de sua filha, fecha o projeto.

“Ser cria de Caxias é abraçar a nossa cultura periférica ao mesmo tempo que a essência de quem vem de lá. Eu até mando respeitar porque não viemos para brincadeira. Quem nasce, cresce, vive na Baixada Fluminense, e acredito eu que em qualquer periferia, tem um brilho no olho específico. Que só a gente tem. Uma força que pode até se abalar, mas nunca quebrar. A gente sempre segue em frente. Mesmo com todos os problemas, estamos ali, na garra, lá luta”, finaliza Pocah.