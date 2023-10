Planeta Liz, de Liah Soares, lança nova música com participação de Ivan Lins

A cantora e compositora paraense, Liah Soares, lançou no mês de junho seu projeto audiovisual "Planeta Liz". Destinado a crianças de 0 a 12 anos, o projeto já está disponível nas plataformas de streaming. Agora, foi lançada a oitava composição do projeto com a participação especial do cantor Ivan Lins. Nas crianças, o intuito é transportar os ouvintes para a região da Amazônia, repleto de personagens da flora e fauna locais.

Segundo o cantor Ivan Lins, “apesar de nunca ter gravado um disco infantil, já participei de muitos trabalhos voltados para esse público. É sempre uma maravilha trabalhar para e com crianças, tenho verdadeira adoração em fazer isso”, afirmou. Para Liah, Ivan sempre foi uma grande referência na vida da cantora. “Imediatamente pensei nele como uma voz que agregaria imensamente porque a mensagem que trazemos nesse projeto infantil na verdade é pra todos nós, adultos e crianças”, declarou.

A cantora declarou ainda que os momentos de gravações e de interações com as participações especiais foram leves, lúdicos e inesquecíveis. “Além do Ivan, Xuxa, que foi uma grande referência da minha infância, também participou na canção ‘Planeta Dodói’, que é um hino ecológico gravado juntamente com as crianças do preventório Santa Terezinha em Belém”, destacou.

Liah destacou ainda que a maioria dos músicos do projeto são paraenses e a produção musical é do Dede Borges. “’O Planeta Liz’ é fruto da vivência de uma mãe de primeira viagem, que se apaixona completamente por essa missão de acompanhar e educar um ser humaninho que chegou nesse mundo em plena pandemia”, destacou.

Para os próximos passos do projeto, Liah destacou que ainda restam três canções do primeiro álbum. “Em seguida, já temos planejado algumas novidades para o público, inclusive um álbum com canções de ninar. Já estão rolando os shows, e aproveito para deixar aqui as redes sociais do Planeta Liz: @planeta.liz”, concluiu a cantora.

Liah Soares é cantora e compositora, natural do Pará. Em 2003 a cantora lançou seu primeiro single, "Garotas Choram Mais", que logo alcançou um bom desempenho nas rádios brasileiras. Brindando todos os seus sucessos e progressos, a paraense impressionou o cantor Roberto Carlos, participando do especial de final de ano do artista.