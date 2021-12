Roberto Carlos exibe especial nesta quarta (22); Fafá de Belém e Liah Soares são convidadas

Depois da interrupção de um ano sem o evento da televisão brasileira que marca esse período de festas de final do ano, o Especial Roberto Carlos retorna com o tema “Reencontro”, e vai ao ar nesta quarta, dia 22, na TV Globo. No palco, o Rei reencontrará com grandes amigos que marcaram sua carreira, cantando versões inéditas de clássicos da música brasileira, além de contar com a companhia de sua banda, sob a regência do maestro Eduardo Lages e de integrantes do coral Resgate Para a Vida.

“O Especial será um momento de celebração e emoção com os reencontros. Todos estavam na mesma sintonia, emocionados e estarem juntos. Eu sempre me impressiono com o impacto que o Roberto causa, não apenas com seu público, mas com os artistas quando eles sobem no palco”, diz o diretor artístico, LP Simonetti.

Uma das convidadas do Rei é a paraense Fafá de Belém, que estava emocionada por participar mais uma vez do Especial. A cantora disse que ficou feliz com o convite, já que Roberto Carlos é um símbolo do país e é um artista amado e respeitado. “Estar ao lado dele e poder comemorar com ele mais um final de ano. É uma honra e uma alegria”, pontua.

Sobre a amizade com o artista, ela disse que é antiga, mas que é uma amizade baseada em discrição, delicadeza e respeito, assim como Roberto Carlos é na vida. “Eventualmente nos falamos, no período de isolamento social nos falamos com mais frequência, pois todos estávamos ilhados, mas é uma pessoa que é um porto-seguro. Ele é uma pessoa discreta, delicada e respeitosa e assim é nossa amizade”, disse Fafá.

Com relação a dividir este momento com outra paraense - Liah Soares -, Fafá disse que ficou feliz, pois apesar de não ser amiga da cantora, por ser uma artista de uma geração diferente, é bom ver conterrâneas em destaque. “Eu fiquei muito feliz e achei maravilhosa a parceria dela com o Roberto Carlos na música que lançaram juntos. A música existe para unir pessoas, falar de amor, selar a paz e todos crescermos juntos. Aproveito a oportunidade para desejar feliz Natal para toda a cidade de Belém e também para todo o Pará. Espero que o especial do rei seja um presente para todos os brasileiros, assim como foi para mim”, destaca.

Parceria

A paraense Liah Soares também estará no especial. Ela vem fazendo importantes parcerias com Roberto Carlos, como na música “A cor do amor”, lançada em duo com o rei, em novembro. A música ainda veio acompanhada de um clipe gravado em estúdio e com a presença dos dois artistas.

Liah conheceu o rei Roberto Carlos há alguns anos por meio de amigos em comum. Ela disse que foi estabelecendo uma relação de amizade com o artista e nesse tempo foi mostrando suas composições. Até que durante um encontro ela mostrou algumas canções inéditas e ele se encantou por essa, que é uma parceria da paraense com Iana Marinho.

Liah Soares, cujo nome verdadeiro é Eliana Soares da Silva, ficou conhecida para o grande público em 2012, quando participou do The Voice Brasil. Aprovada pelos quatro jurados do programa (Claudia Leitte, Daniel, Lulu Santos e Carlinhos Brown) Liah Soares escolheu Daniel como treinador. Além da voz, a cantora paraense se consagrou como compositora e tem sucessos interpretados nas vozes de Sandy & Junior, com Nada É Por Acaso, Pedro & Thiago, com Decidi, Wanessa, com De Onde Você Vai Surgir, e KLB, com Um Dia Acontece.

Além das paraenses, o “Reencontro” ainda conta com as participações da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, Ivete Sangalo e o casal Sandy e Lucas Lima. Com direção artística de LP Simonetti, direção geral de Mário Meirelles e direção de gênero de Boninho, a atração vai ao ar após ‘Um Lugar ao Sol’. Além da banda de Roberto Carlos, os músicos terão regência do maestro Eduardo Lages e de integrantes do coral Resgate Para a Vida. “É uma mensagem importante o Roberto Carlos voltar a fazer o ‘Especial’, não existe fim de ano sem o Rei. O público pode esperar muita emoção com esses reencontros em um show que foi feito com muito carinho e traz uma mensagem de esperança”, disse LP Simonetti.

Outros convidados

Roberto receberá seus amigos Erasmo Carlos e Wanderléa, que cantarão juntos em um reencontro que marcou gerações. Para a cantora, o Especial virou uma festa. “É uma alegria muito grande estar aqui. Muito tempo sem todo mundo se encontrar, estamos encantados por estar junto com o Roberto”, conta.

Quem também não ficará de fora da festa é Zeca Pagodinho, que cantará o clássico ‘Deixe a Vida Me Levar’, em uma versão inédita com o Roberto. ”Já é a terceira vez que eu gravo com o Roberto. É sempre muito legal, a gente se identifica muito. O clima não podia ter sido melhor, demos muitas risadas, encontrei com vários artistas que há muito não via e, além disso, tive a oportunidade de ouvir muita música boa”, vibra Zeca.

O casal Sandy e Lucas Lima também estará presente e os dois subirão juntos no palco ao lado do Rei, ela cantando e ele tocando violino. “Quando ele me convidou para cantar no Especial eu fiquei muito feliz. O público pode esperar muita entrega, muita emoção, muito amor, muito carinho, espero que as pessoas gostem e sintam essa emoção que a gente está sentindo agora”, celebra Sandy.