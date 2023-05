Piovani revela crises de ansiedade após processo de Scooby: 'Muita frustação'

Luana Piovani afirmou, em entrevista ao Splash, que está sofrendo com crises de ansiedade em meio ao processo movido pelo ex-marido, Pedro Scooby, contra ela. O surfista teria intimado a modelo após ela afirmar nas redes sociais que ele não tinha pago integralmente a pensão dos filhos Dom, de 11 anos, Bem e Liz, de 7.

"Eu estou lidando [com o processo] com muito apoio familiar, muito apoio de amigos, ansiolíticos, muitos advogados, muito estresse, muita frustração. Porém, é isso. Cada um na sua missão. Essa é a minha. Cada um dá o que tem, né?", disse ela.

Segundo Piovani, o momento tem sido delicado, mas ela tenta resignificá-lo. "Eu consigo entender que a minha cabeça está em cima porque é ela que manda. Então eu tenho, a cada dia que passa, tentado fazer desse pensamento um entendimento corporal meu. As pessoas só dão o que têm. Então não adianta eu ficar esperando se nunca recebeu, nunca foi ensinado. Não vai vir. Cada um só dá o que tem mesmo", pontuou.

O surfista e ex-BBB entrou com um processo contra a ex-mulher em dezembro do último ano. Em janeiro, a modelo afirmou nas redes sociais que ele estava "tentando calar" ela. Porém, segundo Scooby, ele recorreu à Justiça para que a privacidade dos filhos seja preservada.

Luana acusou o ex de usar fotos em que ela aparece nua para desmerecê-la, mas ele nega. Piovani também diz ter medo de perder a guarda dos filhos, mas Scooby afirma que o processo é somente para "preservar a imagem dele e das crianças das mentiras que falam".

Mesmo em meio à ação e trocas de farpas, o surfista esteve no aniversário do filho Dom, que aconteceu na casa de Piovani em Portugal. Questionada sobre como está o relacionamento que tem com o ex-marido no momento, ela afirmou: "Olha, eu não sei te dizer. Talvez não esteja".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)