Peixe de três olhos é encontrado na Groenlândia e confirma 'previsão' de episódio dos 'Simpsons’

Coincidência ou não, mais uma previsão da série Os Simpsons viralizou nas redes sociais nesta semana. Internautas indicaram que a animação, famosa por “prever” o futuro, adiantou a chegada de um peixe de três olhos. Segundo o jornal Daily Mirror, um peixe foi encontrado na Groenlândia com exatos três olhos.

O caso logo ganhou a internet. A foto do animal, postada na rede social Reddit, traz na legenda: “Bacalhau de três olhos capturado na costa da Groenlândia”. "Demorou algumas décadas, mas os Simpsons acertaram em cheio", postou um internauta. "Ele visitou Springfield?", escreveu outro.

Em uma cena do episódio chamado "Dois Carros em Cada Garagem e Três Olhos em Cada Peixe", da segunda temporada de Os Simpsons, é mostrado Marge Simpson cozinhando um peixe para o chefe do marido.

Sr. Burns, chefe de Homer, fica impressionado com a aparência do animal, que tem três olhos. O motivo da mudança física seria a poluição causada pela usina nuclear do magnata. Essa não é a primeira vez que uma “coincidência” dessas acontece.

A série animada "Os Simpsons" é conhecida por "prever o futuro". Da chegada de Donald Trump à presidência dos EUA a uma misteriosa mensagem do 11 de setembro, a produção é conhecida por antecipar diversos momentos históricos e, até mesmo, outros mais incomuns.