Veja os números que fizeram de Homer Simpson um milionário

A proximidade da Mega Sena da Virada que sorteará R$ 570 milhões neste ano fez muitas pessoas relembrarem de um episódio específico de Os Simpsons em que o pai de família Homer ganha um prêmio milionário. O seriado é conhecido por "prever" o futuro com várias piadas que se concretizam no mundo real. Os seis números que fazem Homer vencedor de um milihão de dólares são 01, 06, 17, 22, 24 e 35.

A Mega da Virada pagará o maior prêmio da história no domingo (31). O trecho que viralizou mostra Homer indo a uma loja nos EUA e ganhando um bilhete escrito que aquele era seu dia de sorte. O vídeo faz parte de um episódio da 11ª temporada.

Os números apostados por Homer nunca foram sorteados na edição de fim de ano da Caixa. O resultado mais próximo aconteceu em 2009, no concurso 1117 da Mega-Sena, quando quatro dos seis números foram sorteados (tendo um premiado na quadra).

Neste ano a Mega Sena da Virada terá o sorteio do concurso às 20h do dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até 17h (de Brasília) do dia 31 de dezembro. Como a Mega da Virada não acumula, caso ninguém acerte os seis números, o prêmio é dividido entre aqueles que acertarem cinco números, e assim por diante. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa Econômica Federal.