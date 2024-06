Marge, de 'Os Simpsons', aparece em caixão de 3.500 anos; entenda

A sitcom "Os Simpsons" é frequentemente associada a "previsões" curiosas, e um recente acontecimento no Egito trouxe à tona mais uma dessas comparações. Pesquisadores descobriram no final do ano passado um cemitério de 3.500 anos em Minya, onde um caixão desenterrado apresentou um desenho que vem sendo comparado às feições de Marge Simpson, personagem da animação.

Na tampa do caixão da múmia, há a figura de uma mulher com pele amarela, vestindo roupas verdes e com algo azul sobre a cabeça. Apesar da semelhança, a figura não representa Marge Simpson, mas sim Tadi Ist, filha do Sumo Sacerdote de Djehouti em Ashmunein.

Os caixões dessa época eram conhecidos por suas esculturas e pinturas detalhadas dos falecidos, divindades e cenas do "Livro dos Mortos", um conjunto de feitiços usados para auxiliar os mortos na vida após a morte, conforme relatado pelo site thearcheologist.org.

A descoberta gerou uma série de reações nas redes sociais. Um internauta comentou: "Matt Groening é realmente um viajante do tempo", referindo-se ao criador do desenho animado em 1989. Outro afirmou: "O Egito previu os Simpsons". Um terceiro internauta brincou: "A única época documentada na História em que Os Simpsons não fizeram algo primeiro".