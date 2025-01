Peça teatral 'Auto da Compadecida' ganhará em 2025 edição comemorativa de 70 anos

A obra de Ariano Suassuna vai ganhar novos capítulos em 2025 com dois lançamentos especiais da editora Nova Fronteira. Celebrando o legado do autor que uniu o popular ao erudito e eternizou a cultura nordestina, a editora vai publicar uma edição comemorativa dos 70 anos de Auto da Compadecida (1955), com capa dura, arte inédita e ilustrações assinadas por Manuel Dantas Suassuna, filho do célebre escritor.

A editora também prevê para janeiro o lançamento de O Pasto Incendiado: Poesia Completa, que reúne, pela primeira vez, toda a produção poética de Ariano em um único volume, incluindo poemas inéditos e raridades.



A obra é organizada pelo professor doutor Carlos Newton Júnior, que conduziu anos de pesquisa para reunir, fixar e contextualizar os textos.