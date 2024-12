Selton Mello faz 52 anos em cartaz em 'Ainda Estou Aqui' e 'Auto da Compadecida 2'

"Não sei, só sei que foi assim". O bordão do personagem Chicó, criação do dramaturgo Ariano Suassuna, reflete o momento atual de seu intérprete mais famoso, o ator Selton Mello, que completa 52 anos nesta segunda-feira, 30. De forma inesperada para qualquer artista no mundo, Selton está em cartaz nos cinemas, simultaneamente, com dois grandes sucessos, que já fazem parte da história do cinema brasileiro: "Ainda Estou Aqui", produção indicada ao Globo de Ouro e cotada ao Oscar 2025, e "Auto da Compadecida 2", que estreou no último dia 25 de dezembro e atraiu 176 mil espectadores.

Ao 52 anos, Selton contabiliza 40 anos de carreira e tem uma próspera trajetória artística que revisita em sua autobiografia "Eu me Lembro", livro lançado em 2023 no qual respondeu perguntas de 40 amigos. Com os lançamentos de "Ainda Estou Aqui" e "Auto da Compadecida 2", em 2024, foram escritos novos capítulos na vida do artista para, quem sabe, um novo trabalho autobiográfico.