Paulo Ricardo é atração principal do Baile das Estrelas em Belém

Belém vai receber uma das maiores estrelas do rock nacional: Paulo Ricardo, que vai realizar um show especial neste sábado (28), às 21h, na sede campestre da Assembléia Paraense, na celebração do tradicional Baile das Estrelas do Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) edição 2024.

"É sempre bom estar de volta a Belém do Pará, cidade extremamente acolhedora, com uma energia muito diferenciada para o artista que se apresenta diante de um público apaixonado por música. Vai ser uma honra fazer parte dessa celebração tão importante para o estado e poder fazer parte de um evento tão tradicional na cultura local também, vai ser inesquecível", pontua Paulo Ricardo sobre o show deste sábado.

O show da estrela do rock nacional faz parte da sua turnê nacional "Rock Popular", onde Paulo Ricardo envolve o público com os seus grandes sucessos autorais e os clássicos da banda RPM, inesquecíveis e atemporais, que atravessam gerações dos amantes do rock nacional.

A edição de 2024 do tradicional Baile das Estrelas do COPM é realizada na gestão do Coronel Costa Júnior e tem o objetivo de celebrar os 206 anos da Polícia Militar e os 64 anos do Clube dos Oficiais da Polícia Militar. “É com imensa alegria que estamos aqui novamente para mais uma edição do Baile das Estrelas. A cada ano, este evento se supera, e é notável como cada baile é melhor que o anterior, não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade de fortalecer laços entre nossos oficiais, suas famílias e amigos, além de promover a integração. Que possamos continuar a cultivar esses momentos de alegria e união, sempre em busca de um futuro melhor para nossa corporação e para a sociedade”, resume o Presidente do COPM, Cel Costa Júnior.

Além do espetáculo de rock proporcionado por Paulo Ricardo, o público vai poder contar ainda com shows da banda AR-15, Heraldo Ramos e a playlist do VJ Fernando Azevedo, remixando em música e vídeo os maiores sucessos da música internacional para mais uma edição inesquecível do Baile das Estrelas.

Breve trajetória de Paulo Ricardo

Carioca, Paulo Ricardo tem uma proximidade com a música desde criança, quando se apresentou no programa da TV Globo, "A hora do Tio Vinícius", aos 5 anos de idade, tendo feito um grande sucesso e conquistado o coração do público já nesta idade.

Com o passar dos anos e com a paixão musical só aumentando, Paulo Ricardo criou sua primeira banda em 1978 em São Paulo, a chamada Trilha Sonora. Cursou jornalismo na Universidade de São Paulo, atingindo novos patamares dentro de sua carreira musical. No ano de 1982 ele foi a Londres onde como colunista, escrevia para a coluna Som Três, onde teve contato com diversos segmentos musicais e artistas que contribuíram para a sua caminhada artística.

Após passar seis meses na Europa, retornou ao Brasil onde fundou a exitosa banda RPM, que passou a se apresentar em diversas casas noturnas paulistanas e chamou a atenção de empresários e gravadoras, proporcionando um início de sucesso para uma banda que eternizou o rock nacional.

Ao se lançar em carreira solo desde 1989, Paulo Ricardo tem acumulado sucessos com seus trabalhos autorais como "A passo da eternidade" e "A fina poeira do ar", em participação com Rita Lee.