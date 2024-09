Zell realiza show em belém com músicas inéditas

Cantor, compositor, ator e médico, Zell é um dos expoentes da nova geração da música paraense. Nesta sexta (27) às 19h, ele convida o público para o seu show acústico com músicas autorais inéditas e covers de canções nacionais e internacionais.

A parceria com o produtor musical Fonse vai garantir ao público música de qualidade, em um espetáculo acústico que o artista ainda não tinha vivenciado

"A expectativa é altíssima. Eu estou muito feliz. É um formato de show que eu nunca fiz antes e é um show onde eu posso misturar as áreas artística e médica. Vou conversar sobre saúde mental, algumas músicas também falam sobre isso. Então, o público vai se tornar parte desse processo ao ouvir e avaliar a construção do meu próximo álbum. Eu mal posso esperar por esse contato mais próximo", conta o cantor.

O evento vai acontecer em uma modalidade interativa com o público, intercalando as canções com rodas de conversa sobre saúde mental, autoestima, amor próprio, relacionamentos narcisistas, perdas familiares e outros temas que as canções da discografia de Zell tratam.

O artista vai relatar as próprias experiências ao público para trazer a importância da prevenção e cuidado à saúde mental. Assuntos abordados na campanha “Setembro Amarelo”. Além disso, o show tem caráter beneficente e vai arrecadar fundos para a Casa Incantus, que trabalha com causas sociais e doação de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Zell também adianta que o público vai encontrar uma nova faceta dele próprio com as músicas do novo álbum, que estão na setlist do show. Uma construção artística que vem sendo pensada há muito tempo e que começou a ser construída ainda na adolescência.

"É um Zell totalmente novo, totalmente diferente. É o meu primeiro álbum com o meu novo nome artístico, já que antes o primeiro nome [Rafael] ainda constava. Esse álbum é totalmente diferente de tudo o que eu já fiz. Muitas músicas, inclusive, eu compus na minha adolescência e adaptei para essa nova fase. É um Zell que fala sobre assuntos que nunca foram falados, que deixa um pouco de lado essa essência romântica que eu tenho e trata sobre temas que são importantes para a comunidade LGBTI+, fala sobre saúde mental e muitas outras histórias. Além disso, muitas músicas inéditas vão ser tocadas no show. Músicas que ainda nem foram produzidas em estúdio, inclusive. Isso é algo que não vai acontecer em outro evento. Por isso estou tão animado."

Agende-se

Data: hoje, 27

Hora: 19h

- Local: Casa Incantus, Rua Bartolomeu Gusmão, 180, entre Almirante Barroso e João Paulo II