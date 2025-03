Patrícia Poeta mostra machucados após desfile da Grande Rio

Depois de desfilar na Marquês de Sapucaí, pela escola de samba acadêmicos do grande Rio, a jornalista Patrícia Poeta publicou um vídeo nas redes sociais e que mostra machucados em diversas partes do corpo, todos causados pelo esforço do corpo durante a apresentação e o atrito com a fantasia de Carnaval.

“Gente, eu estava rindo aqui, eu estava tão feliz na terça-feira, na noite do desfile, que eu nem percebi. Olha como eu fiquei, testa, olha isso. Atrás do braço, agora olha aqui, começa aqui e vai vindo aqui, olha”, contou a musa da Grande Rio no stories do Instagram.

Vale lembrar que Alane Dias, outra musa da escola de samba, também sofreu com ferimentos pelo corpo, causados durante o desfile. Nas redes sociais, viralizaram imagens que mostram o bumbum da paraense machucado e sangrando.

A paraense chegou a se pronunciar sobre o assunto e disse que machucados assim são normais.

"Isso é comum, acontece, já aconteceu muito no balé de alguma coisa estar me machucando e a gente entende que é assim, levanta a cabeça e continua", comentou.