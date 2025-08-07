Passista desmaia ao ser anunciada como musa de escola de samba no Rio de Janeiro

No ensaio na quadra da Paraíso do Tuiuti, uma cena viralizou na web nesta quarta-feira, 6. Uma passista foi anunciada como a mais nova musa da agremiação e não conteve a emoção Junto de companheiros da escola, Thamara Lopes não aguentou ao ouvir seu nome sendo anunciado para o posto de destaque e desmaiou.

"Musa se faz em casa! O Paraíso do Tuiuti promove mais uma cria do seu chão ao posto de musa para a temporada de 2026. Thamara, que desfila na ala de passistas desde 2009, terá um lugar de destaque no nosso próximo desfile. Parabéns por toda a sua trajetória e dedicação ao nosso pavilhão!", escreveu a escola no Instagram após o evento na quadra.

Na rede social, Thamara agradeceu o apoio e expressou sua gratidão e amor pela escola: "Eu poderia facilmente enumerar tudo que me faz SER Tuiuti, o amor que transbordo, carrego na pele e no meu coração... Mas não há palavras mais certas do que a que o presidente me referiu: 'Tudo é no tempo de Deus'! A minha plantação sempre foi de muita entrega, disponibilidade e parceria, a colheita não poderia ser diferente. Eu sou musa da minha escola!".