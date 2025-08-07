Passista desmaia ao ser anunciada como musa de escola de samba no Rio de Janeiro
Na agremiação desde 2009, Thamara Lopes foi amparada pelos torcedores na quadra da escola no momento do anúncio
No ensaio na quadra da Paraíso do Tuiuti, uma cena viralizou na web nesta quarta-feira, 6. Uma passista foi anunciada como a mais nova musa da agremiação e não conteve a emoção Junto de companheiros da escola, Thamara Lopes não aguentou ao ouvir seu nome sendo anunciado para o posto de destaque e desmaiou.
"Musa se faz em casa! O Paraíso do Tuiuti promove mais uma cria do seu chão ao posto de musa para a temporada de 2026. Thamara, que desfila na ala de passistas desde 2009, terá um lugar de destaque no nosso próximo desfile. Parabéns por toda a sua trajetória e dedicação ao nosso pavilhão!", escreveu a escola no Instagram após o evento na quadra.
VEJA MAIS
Na rede social, Thamara agradeceu o apoio e expressou sua gratidão e amor pela escola: "Eu poderia facilmente enumerar tudo que me faz SER Tuiuti, o amor que transbordo, carrego na pele e no meu coração... Mas não há palavras mais certas do que a que o presidente me referiu: 'Tudo é no tempo de Deus'! A minha plantação sempre foi de muita entrega, disponibilidade e parceria, a colheita não poderia ser diferente. Eu sou musa da minha escola!".
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA