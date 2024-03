Páscoa será celebrada com diversão e brincadeiras para as crianças em shopping de Belém

Com o intuito de celebrar a temporada da Páscoa e proporcionar momentos de alegria e diversão para as crianças, nos dias 30 e 31 de março, um shopping localizado na Rodovia Augusto Montenegro, em Belém preparou uma programação especial com atividades que incluirão apresentação teatral de Páscoa e uma série de brincadeiras animadas. A programação é gratuita e será realizada a partir das 17h, no segundo piso do shopping.

O local será transformado em um cenário encantador, pensado para mexer com a imaginação dos pequenos. No espaço, as crianças poderão mergulhar no espírito da Páscoa e desfrutar de momentos inesquecíveis com suas famílias. A atmosfera festiva e as atividades prometem criar memórias preciosas para todos os visitantes, tornando a celebração ainda mais especial. Segundo a equipe de marketing do shopping, o objetivo é contribuir para deixar a Páscoa ainda mais especial.

Além de proporcionar uma atividade em família, visando a união e fraternidade que o momento oferece para as pessoas. Segundo a gerente do espaço e uma das pessoas que está organizando o evento, “nosso objetivo é proporcionar uma programação para que as famílias possam celebrar juntas, compartilhando risadas, diversão e criando laços especiais entre pais e filhos", explicou.

No cristianismo, a Páscoa ou Domingo da Ressurreição é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus ocorrida no terceiro dia após sua crucificação no Calvário, conforme o relato do Novo Testamento. Uma característica bem conhecida da Páscoa é o fato de que sua celebração é móvel, portanto, todo ano ela é realizada em uma data diferente.

Agende-se

Programação infantil de Páscoa

Data: 30 e 31/03

Hora: a partir das 17h

Local: Parque Shopping Belém (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde, Belém) – Segundo piso em frente ao Play Games

Entrada gratuita