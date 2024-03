Obra de Jorge Bodanzky é objeto de exposição em Marabá

No próximo dia 17 de abril, às 19 horas, a exposição “Bodanzky: notas de um Brasil profundo” chega a Marabá, no sudeste do Estado. A mostra retrata o universo fílmico e imagético abordado pelo cineasta Jorge Bodanzky durante a produção de seu filme clássico “Iracema, Uma Transa Amazônica” e permanece aberta à visitação gratuita no hall de entrada do Serviço Social do Comércio (Sesc) até o mês de junho.

A exposição integra a programação do Festival Internacional Amazônida de Cinema de Fronteira (FIA Cinefront) e é fruto de uma parceria com o SESC Marabá, o Pontal Instituto Cultural e a Universidade Federal do Pará. A exibição dos registros conta com a curadoria de Orlando Maneschy e Jorane Castro, organização de Jairon Gomes e acervo gentilmente cedido por Alessandro Campos, coordenador do Festival do Filme Etnográfico do Pará e que também foi produtor executivo da exposição.

O dia da abertura da exposição também não foi escolhido por acaso. 17 de abril é uma data marcada pelo capítulo mais sangrento da história da disputa por terra em território paraense, no episódio que ficou conhecido como conflito de Eldorado dos Carajás. Em 2024, o confronto que terminou com 19 trabalhadores rurais sem terra mortos e dezenas de outros feridos completa 28 anos. Esse é um fato histórico intrinsecamente ligado com a produção de Bodansky que, há 50 anos, tem trilhado e navegado em áreas de conflito no território amazônico, realizando suas produções cinematográficas.

Reconhecidamente um cineasta do front, Bodansky tem como principal característica a autoria de um conjunto de obras que contribuem para denunciar contradições e tragédias que vitimam povos tradicionais e originários. Com isso, seu trabalho atravessa gerações, ajudando a fomentar a construção do pensamento crítico e da memória coletiva sobre o processo histórico da ocupação da Amazônia, principalmente a partir dos anos de 1960, década da ditadura militar no Brasil.

Na exposição “Bodanzky: notas de um Brasil profundo”, o visitante vai ter contato com fotografias intercaladas com fragmentos de filmes Super 8. As imagens que constituem a mostra foram selecionadas a partir do trabalho de digitalização dos materiais analógicos produzidos pelo cineasta ao longo dos anos, realizado pelo Instituto Moreira Salles (IMS).

Sobre Bodansky

Jorge Bodanzky nasceu em São Paulo, em 1942. Formado em cinema pela Escola de Design de Ulm, na Alemanha, iniciou sua carreira como fotógrafo, atuando em diversos órgãos da imprensa, entre eles a revista Realidade e o Jornal da Tarde.

Sua estreia como diretor de cinema e sua ligação com a Amazônia aconteceram na década de 1970, com "Iracema - uma transa amazônica”, que denunciava a devastação da floresta e o modelo equivocado de ocupação. Este documentário ficcional, um dos filmes brasileiros mais premiados da década em festivais nacionais e internacionais, abriu caminho para uma sólida carreira, que inclui mais de 10 longas-metragens e dezenas de documentários para emissoras de televisão brasileiras, alemãs, francesas e italianas, como diretor, fotógrafo e produtor.

Sua passagem para a Internet se deu a partir de um CD-Rom sobre a Amazônia, encomendado pelo governo brasileiro para ser apresentado aos integrantes da reunião do G-7, em 1997. E, mais recentemente, dirigiu a série “Transamazônica – Uma Estrada para o Passado”, com seis episódios, para a HBO. Atualmente, assina uma coluna em vídeo para a revista Zum do Instituto Moreira Salles e na revista amazonialatitude.com da Florida State University.

SERVIÇO

Exposição “Bodanzky: notas de um Brasil profundo”

Abertura: 17 de abril de 2024

Hora: 19h

Local: Hall de entrada do Sesc, em Marabá (Avenida Transamazônica, nº 1925, núcleo Cidade Nova)

Classificação: Livre

Entrada: gratuita