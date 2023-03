Paraenses viralizam no Tiktok; conheça

A plataforma de vídeos TikTok teve um "boom" durante o isolamento social na pandemia, em 2020. Muitos que ainda não conheciam ou não acreditavam nessa nova rede social, passaram, nesse período, a produzir conteúdos dos mais diversos nichos.

No Pará, há diversos exemplos de influenciadores que decidiram dar uma chance para a plataforma e atualmente fazem sucesso.

Uma das pessoas que mais viralizou e que voltou a viralizar recentemente, foi a jovem de Tucuruí, Daniele Lopes, conhecida como “Dani senta com carinho”, que faz referência à música pela qual ela ficou conhecida. Nos últimos dias, viralizou o vídeo em que a jovem de 20 anos aparece com um mini biquíni enquanto faz coreografias.

Armando Netto é outro paraense que faz sucesso na plataforma, onde reúne cerca de 5 milhões e 300 mil seguidores no perfil @armando_netto. Atualmente, ele é conhecido por gravar vídeos de desafios na plataforma. O jovem de 22 anos já possuía um perfil no Instagram, mas foi somente na pandemia que decidiu criar uma conta no TikTok.

A ideia para gravar vídeo de desafios surgiu quando ele percebeu que os preços de produtos iguais nos supermercados variam muito e ficou curioso para saber o motivo. “Comecei a fazer vídeos comprando esses produtos mais caros no supermercado e provando, falando se era bom ou não. ‘Matava’ a minha curiosidade e do povo também”, conta. O influenciador começou a gravar vídeo com produtos de marcas de grife quando uma amiga deu a ideia. “Comprei [o item mais barato da Gucci], e na época, em um dia, deu 5 milhões [de visualizações]”, disse ele e afirmou que os outros vídeos vieram após os pedidos dos seguidores. Seu sucesso foi tamanho, que Armando teve até um vídeo comentado pelo cantor colombiano J Balvin. Nele, o jovem usou uma das músicas do artista.

Victoria Machado é outra paraense que tem feito sucesso no TikTok. Ela reúne atualmente cerca de 800 mil seguidores no perfil @vihh_mbs, e lá faz vídeos experimentando comidas, o processo de emagrecimento dela e a rotina de exercícios. Ela ficou conhecida na plataforma ao mostrar que morava em um hotel e isso despertou a curiosidade das pessoas. Segundo a jovem, frequentemente é parada na rua quando pessoas a reconhecem como a "menina que mora no hotel”.

Atualmente, Victoria usa as redes sociais para falar sobre o seu processo de emagrecimento. “Hoje em dia meu foco é esse: postar vídeos de como ‘tá’ sendo a minha rotina de emagrecimento, sempre com aquele gancho de ‘tá’ morando no hotel. E fazendo tudo isso, comendo tudo certinho, eliminando peso apesar dessas situações como morar em um quarto de hotel”, conta ela que diz ter migrado de conteúdos como reviews de comida para essa nova fase na vida dela.

Com o perfil direcionado a produção de conteúdo de histórias de terror, Nathan de Moura é mais um paraense que está no TikTok. Dono do perfil @belemdearrepiar, ele grava vídeos sobre relatos sobrenaturais que acontecem na capital paraense. Na plataforma, ele publica recortes de vídeos do seu canal no Youtube e relatos de seguidores. “Sou apaixonado pelo sobrenatural desde garoto. Por isso, passei a pesquisar essas histórias ainda muito novo”, conta.

(*Estagiária Painah Silva; sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)