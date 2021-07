Paolla Oliveira sobe ao palco e beija o namorado

A atriz Paolla Oliveira foi ao show do namorado, Diogo Nogueira, no último sábado (24) e causou, no Vivo Rio. A atriz subiu ao palco durante a apresentação do cantor e beijou o namorado na boca, para o delírio do público que estava presente.

Ela estava assistindo ao show ao lado do palco quando foi chamada ao palco por Mumuzinho, que fazia uma participação na hora ao lado de Diogo.

Empolgado, Mumuzinho revelou ali mesmo, para a plateia, que ele foi o cupido do casal: "Posso contar a história para o Brasil?", perguntou o cantor ao casal. "Olha, eu fiz o FaceTime com os dois. E aí, olha o que deu, gente. Que Deus abençoe essa relação, esse amor. Viva ao amor!", entregou o sambista, enquanto Paolla acenava para o público e beijava o namorado.