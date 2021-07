Irmã de Diogo Nogueira foi cupido do namoro com Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira e a atriz Paolla Oliveira tiveram um cupido: a irmã dele, Clarisse Nogueira. Segundo o jornal Extra, foi ela quem apresentou o casal mais badalado da atualidade. Os artistas se conheceram durante um jantar na casa de Clarisse, em que o irmão estava presente.

Diogo estava solteiro desde fevereiro, quando chegou ao fim o namoro de dois anos com a advogada Jéssica Viana. E Paolla, também rompeu terminou o relacionamento com o coach Douglas Maluf, só que em abril.

A notícia do affair vazou no último dia 10, quando a atriz postou no Instagram a música "Razão Pra Sonhar", e nos comentários Diogo escreveu: “Só vamos”, acompanhado de um coração.