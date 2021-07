No centro de boatos sobre affair, Paolla Oliveira posta música de Diogo Nogueira

Paolla Oliveira não falou sobre seu suposto romance com o cantor Diogo Nogueira, mas mostrou que está ligada nas especulações sobre affair. Neste sábado (10), a atriz provocou os fãs e publicou uma música do cantor em seu perfil no Instagram. As informações são do jornal O Dia.

A atriz postou "Razão pra Sonhar", com a seguinte mensagem: "Bora dar um animada no sábado com Diogo Nogueira", marcando o músico.

O boato sobre a relação entre os dois surgiu após Paolla e Diogo aparecem juntos na fila do caixa de um estabelecimento. Mas até agora, nenhum dos dois comentou o flagra.