Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos há cinco meses, revela colunista

A atriz Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, flagrados nos últimos dias em um clima íntimo dentro de uma padaria, no Rio, estariam juntos há cerca de cinco meses. As informações são do colunista Leo Dias.

De acordo com a coluna, a global tem sido vista com bastante frequência visitando o condomínio do sambista. E, neste final de semana, posou nas redes sociais ao lado da irmã do cantor, Clarisse Nogueira. Paolla também já estaria seguindo a mãe de Diogo, ngela Maria Nogueira e o diretor musical dele, Rafael dos Anjos.