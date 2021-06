Paolla Oliveira posa ao lado da irmã de Diogo Nogueira e leva suspeitas de novo affair

Paolla Oliveira antes de ser flagrada ao lado do Diogo Nogueira, teria aproveitado o último sábado (26) com a família do sambista. Mas, o que chamou atenção dos internautas foi o fato da atriz estar com a mesma roupa que foi vista com o cantor, em uma padaria no Rio de Janeiro, dando entender que o casal teria passado a noite juntos. As informações são do colunista Leo Dias.

Nas redes sociais da irmã do sambista, Clarisse Nogueira, ela e a global posaram juntas em uma foto, no maior clima de intimidade. “Um encontro desses bicho”, escreveu Clarisse.

De acordo com o colunista, o clique levantou suspeitas dos internautas, indicando que Paolla e Diogo, ambos solteiros, estariam vivendo um affair às escondidas.