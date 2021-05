Paolla Oliveira exibe bumbum GG em biquininho azul

A atriz Paolla Oliveira presenteou seus mais de 30 milhões de seguidores no Instgaram com uma foto na praia. Nessa quinta-feira (27), ela surgiu em um registro com um biquíni azul que destacou suas coxas definidas e seu bumbum durinho.

Paolla esbanjou sensualidade com o #TBT. A famosa recebeu mais de 645 mil likes e uma chuva de elogios.

“Nossa gente, essa mulher chega a dar raiva, de tão linda”, disse um seguidor. “Poderosa em todos os sentidos, eu sou apaixonado”, revelou outro fã.