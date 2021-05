Paolla Oliveira surge com look transparente e arranca elogios dos fãs

Em dia de #TBT no Instagram, Paolla Oliveira relembrou um ensaio que fez com um look transparente, onde era possível ver até os seios da atriz. A foto foi publicada nesta quinta-feira (20) e passou das 170 mil curtidas.

Os seguidores da bela não pouparam elogios nos comentários da postagem. “Você é tudo”, “Maravilhosa”, “Beleza extraordinária”, “Perfeita”, “Beleza sem limites”, foram alguns comentários.