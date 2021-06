Após suposto caso, ex-mulher de Diogo Nogueira alfineta Paolla Oliveira na web: ‘Mulher sem futuro’

A ex-esposa do sambista Diogo Nogueira, Milena Nogueira, parece não ter gostado nada do possível envolvimento do cantor com Paolla Oliveira, flagrados no último final de semana juntos em uma padaria, no Rio de Janeiro. Insatisfeita, ela utilizou as redes sociais na noite da última segunda-feira (28), para mandar uma indireta para a global. As informações são da coluna Leo Dias.

“Aprendam mulheres! Homem sem valor a gente deixa pra mulher sem futuro”, dizia a imagem compartilhada por Milena, nos stories do Instagram.

Junto da foto, a ex do sambista, com quem foi casada há 14 anos, também publicou uma música chamada ‘Ilusão’, do rapper Filipe Ret, como trilha sonora, que diz: “Eu vivi como eu quis. Tudo é uma ilusão”.