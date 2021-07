Paolla Oliveira e Diogo Nogueira confirmam que estão namorando, diz site

É oficial! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira confirmaram que estão namorando, nesta sexta-feira (23), para o site Hugo Gloss. A atriz foi até um show do sambista, no Rio de Janeiro, e o casal posou juntinho no camarim.

“Estamos felizes e agradecemos todas as vibrações e manifestações de carinho”, disseram os dois.

Os rumores de que Paolla e Diogo estariam juntos surgiram no final de junho, quando a atriz visitava com frequência o condomínio do cantor.