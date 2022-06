Paolla Oliveira reflete sobre exposição de namoro com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira deu entrevista ao podcast Papo de Novela e falou da relação com Diogo Nogueira e sobre exposição do casal.

"Eu sou meio Pollyana, alto astral. É a melhor maneira de levar a vida. Não é mascarar... Eu gosto de ser feliz, de me divertir, de estar rindo o tempo todo. Isso é uma verdade!", contou ela ao podcast Papo de Novela, onde também fez uma franca reflexão sobre o que a levou a expor o namoro com o sambista:

"Para relacionamento eu sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né? (risos)."

"É muito difícil, no estar com ele, a gente acabar não aparecendo. E daí eu me dei conta: ‘Por que não? Por que não mostrar um relacionamento?'."