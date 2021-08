Paolla Oliveira e Diogo Nogueira compartilham momento íntimo

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira formam o casal mais badalado do mundo das celebridades, atualmente. A atriz postou a foto de um momento íntimo em que o casal aparece deitado na cama. A selfie foi feita por ela, que está com o quadril sobre o abdômen do amado. Paolla legendou: "Entrelaçados".

Os seguidores foram à loucura e encheram a postagem de comentários. Em três horas da postagem, a foto somava 1 milhão de curtidas. O próprio Diogo comentou: "Do jeitinnnnnn que gente gosta!!!" e emendou com carinhsa de brincadeira, risos, flor e corações.

Na foto, o cantor abraça o quadril da loira, encobrindo com o corpo dela a roupa q ele está trajando. A imagem deixa escapar um pedaço do que seria uma cueca usada por ele. Enquanto isso, a bela veste short jeans curto e um bustiê minúsculo.