Pai de Lucas Penteado tem alta após mal-estar provocado por cenas do BBB 21

As críticas constantes dos participantes do BBB 21 ao comportamento de Lucas Penteado, o isolamento imposto pelos colegas de reality às atividades da casa, somado à votação que o elegeu a pessoa mais ‘canceladora’ da atual edição do programa, afetaram diretamente a família do ator, em especial o pai, Janderson Penteado.

LEIA MAIS:

‘Merd*, idiota e abusador’, dispara Karol Conká enquanto Lucas Penteado ouve de cabeça baixa

Karol Conká leva advertência ao falar de má energia e ‘bafo’ de Lucas

Karol Conká zomba de Lucas Penteado após ator dizer que Deus é o seu melhor amigo

Na última segunda-feira (1), ele passou a noite sob observação em um hospital de São Paulo, após ter visto o filho ser humilhado ao vivo durante o jogo da discórdia.

A notícia foi divulgada por Nayara Souza, uma amiga próxima da família do global, em suas redes sociais. Na publicação, ela disse ter conversado com a mãe de Lucas e que eles seguem bastante abalados com os últimos acontecimentos na casa.

"As pessoas na internet não tem noção do impacto que podem causar", disse. "O pai do Lucas passou a noite no hospital, e ela [mãe] tá achando que é culpada, porque o sonho dele é dar um teto para ela. Estou enviando à mãe dele as mensagens de carinho!", disse ela.

Nesta terça-feira (2), o perfil oficial do artista se pronunciou tranquilizando os fãs sobre o estado de saúde de seu Janderson, informando que agora ‘está tudo bem’ e que ele já recebeu alta.

"Agradecemos as mensagens de carinho que recebemos depois que foi divulgado que o pai do Lucas estava hospitalizado. Agora, está tudo bem com os pais. Seguimos firmes! Família é a base e vocês agora fazem parte da nossa!", escreveu, em uma publicação no Instagram.