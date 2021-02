‘Merd*, idiota e abusador’, dispara Karol Conká enquanto Lucas Penteado ouve de cabeça baixa

Mais uma polêmica envolvendo Karol Conká e Lucas Penteado, no “BBB21”. No primeiro “jogo da discórdia" da edição, realizado nessa segunda-feira (1º), os brothers tiveram de nomear dois "canceladores". De acordo com Tiago Leifert, um "cancelador" seria aquele que "tenta impor o que pensa", que tenta mostrar para o outro como agir e pensar.

Até as 23h30, o ator de “Malhação” tinha recebido a maior parte dos votos. Quando foi a vez de Karol Conká falar, ela não perdeu tempo e já indicou que a primeira pessoa que ela indicaria como "canceladora" na casa era o Lucas.

“Acho que ele cancela a paciência da gente, ele cancela a oportunidade de a gente falar, porque ele fala muito em cima. Então, ele cancela paciência, cancela oportunidades, se cancela e ainda faz com que a gente cancele a nossa vontade de estar aqui”, disse. “Uma outra pessoa que me incomoda é a Juliette, que eu já falei para ela”, acrescentou, enquanto o jovem ouvia de cabeça baixa.

Na vez de Lucas, ele optou por falar sobre o fato de estar sendo considerando o grande "cancelador" dessa primeira semana. “Acho que a canceladora é a Karol, porque, na minha opinião, ela perdeu a mão e passou um pouco do ponto. E ‘tá’ esperando me ofender, me xingar e dizer que nada do que eu fiz é militância. Ela não conhece a caminhada e a correria”.

“Suas atitudes falam muito mais”, retrucou Karol, interrompendo Lucas.

Depois, ele acrescentou que diria que todo mundo na casa seria um cancelador. Ao desabafar, disse que era muito difícil cometer um erro, tentar se abrir e perceber que nada que você faz está mudando.

Após a interrupção da transmissão em TV aberta do programa, Karol continuou a falar:

“Eu tô achando engraçado ver o bebê chorando. Não respeita o não, não respeita. É um abusador e acha que eu não tenho que explodir. Que mulher não explodiria, não chamaria você de m*rda depois de você me desrespeitar em rede nacional? Idiota”.