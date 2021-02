Ex-empresária de Karol Conká diz ter sido perseguida e 'aniquilada' pela cantora durante anos

As atitudes negativas de Karol Conká tem surpreendido muitos internautas que a julgavam ser o oposto de tudo que tem apresentado no reality global. Mas, para a ex-empresária da rapper, Drica Lara, as ações da sister dentro do ‘BBB21’ são mais do que esperadas. Nesta segunda-feira (1) ela usou seu perfil em uma rede social para desabafar e fez um breve relato sobre como era a relação das duas.

Drica contou que ficou em depressão por um ano após ter sido perseguida e 'aniquilada' pela cantora durante anos e a chama de ‘mau-caráter'.

“Entendo totalmente o público em choque! Não entendo a ‘surpresa’ de quem era/é próximo! Como assim não imaginava, não sabia? Sabia sim. Fui aniquilada profissionalmente, difamada e chamada em rede nacional de incompetente e racista! Pensa, na minha área musical, no gênero rap, a maior representante falando para todos que tinha oportunidade as histórias distorcidas que ela mesma criava!”, contou, nos stories do Instagram.

"Passou. Sobrevivi uma depressão que me tomou por um ano. Me reergui com apoio do meu marido, família e poucos amigos que salvaram à devastação. No rap, quem me salvou foram três mulheres que eu faço questão porque são amigas até hoje: Flora Matos, Carla Arakaki e Deborah Di Cianni.Imaginei que um dia isso tudo iria acontecer, muito mesmo. Mas, para a minha surpresa não está sendo prazeroso e não estou de alma lavada. Só resgatou alguns sentimentos que eu não sentia há muito tempo", finalizou.