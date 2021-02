Live mostra Karol Conká perdendo seguidores no Instagram em tempo real

Uma live no YouTube mostra a cantora e participante do "Big Brother Brasil 21" Karol Conká perdendo seguidores em tempo real no Instagram.

O movimento começou depois que Karol passou a decepcionar seus fãs e do programa por atacar o rapper e ator Lucas Penteado.

Mesmo após o pedido de desculpas públicas de Lucas, que reconheceu ataques dentro da casa, Karol continuou o perseguindo, inclusive dizendo que iria torturá-lo psicologicamente.

No Twitter, a audiência tem "cancelado" a cantora, pedindo sua expulsão do programa.